Un Posto al Sole, spoiler 11 novembre 2026: Greta nei guai dopo la ‘fuga’, Mariella e Guido…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 11 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Renda non è ancora sicuro della colpevolezza di Greta, infatti si sta concentrando sulla pista che gli ha suggerito Ferri. Walter Scala, dopo il duro richiamo di Roberto, ha preferito non divulgare a Radio Golfo 99 la notizia della partenza dell’ex moglie di Ferri, ma ha passato la soffiata ai suoi ex colleghi.

Spoiler Un posto al sole 11 novembre 2026: Ferri spera di trovare Greta e Cristina prima della Polizia

Stanca delle pressioni che sta subendo per via delle accuse che le sono state rivolte dopo la morte di Stefano Mori, senza informare nessuno, Greta ha preso una decisione che si è rivelata un grosso errore. La donna è partita insieme alla figlia con l’obiettivo di staccare la spina per un po’, scelta che però è stata vista come una fuga.

Dopo averlo scoperto la Cimmino ha preso come un’ammissione di colpa il gesto di Greta. Infatti, ha ordinato a Renda di concentrarsi sulla donna perché al momento è l’unica sospettata per l’omicidio di Mori. Intanto, Ferri spera di trovare la figlia e la sua ex moglie prima che la Polizia riesca a rintracciarle. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido a breve riceveranno un ospite ingombrante a Palazzo Palladini.