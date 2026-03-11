Un Posto al Sole, spoiler 11 marzo 2026: è scontro tra Ferri e Cristina, Alberto si confida con Luca ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 11 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto apparirà in difficoltà a causa della richiesta inaspettata di Greta, ma non sarà l’unico, anche Cristina infatti andrà in crisi. Marina proverà ancora a mediare tra di loro ma scoppierà un acceso scontro tra padre e figlia.

Spoiler Un posto al sole 11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto? Diego si trasferisce con la famiglia dal padre

Dopo essersi lasciato trasportare dalla passione con Anna Alberto sarà molto turbato per aver fatto una cosa del genere al figlio. Palladini proverà a confidarsi con Luca ma non servirà a nulla, farà solo aumentare il disagio di De Santis nei confronti di Gianluca.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Anna potrebbe nascondere un segreto, per questo appare così misteriosa. Intanto Diego si trasferirà a casa di Raffaele e Ornella insieme a Ida e Joseph. Giordano proverà a confortare il figlio dicendogli che le cose potrebbero sistemarsi presto.