Un Posto al Sole, spoiler 10 novembre 2026: Marina si sente sollevata, Alberto travolto dalla nostalgia

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto Ferri è apparso sconvolto e preoccupato quando ha scoperto che Greta e la figlia sono andate via da Salerno e che avevano delle valigie. A causa della pressione mediatica e della ferie che le hanno imposto al lavoro la Fournier ha deciso di andare via con Cristina.

Spoiler Un posto al sole 10 novembre 2026: Damiano segue la pista di Ferri, Alberto appare nostalgico

Il fatto che Greta sia partita all’improvviso farà sentire Marina più sollevata a differenza di Roberto che, invece, apparirà molto preoccupato. L’inaspettata decisione della donna potrebbe aggravare decisamente la sua situazione, perché la Polizia potrebbe vederla come una fuga e quindi come un’ammissione di colpa.

Intanto, Renda seguirà la pista che gli ha suggerito Roberto Ferri, ma una mossa di Walter Scala darà alle indagini una svolta piuttosto drammatica e rapida. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto incontrerà per caso l’agente immobiliare che si occuperà della valutazione dell’appartamento che Renato ha deciso di vendere. Palladini proverà subito una certa nostalgia per il palazzo che è appartenuto alla sua famiglia per molti anni.