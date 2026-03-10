Un Posto al Sole, spoiler 10 marzo 2026: la richiesta di Greta spiazza Ferri, Alberto è tormentato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Ferri sarà felice che Greta sia stata dimessa dall’ospedale dopo l’incidente perché potrà tornare ad occuparsi della figlia. La donna però gli farà un’inaspettata richiesta che lo spiazzerà non poco.

Spoiler Un posto al sole 10 marzo 2026: Mariella organizza un incontro per dare una lezione a Sergio

Alberto non riuscirà più a tenere a freno la forte attrazione che prova nei confronti di Anna. Palladini sa bene cosa prova il figlio per la ragazza ma tra loro scoppierà comunque la passione e questo lo tormenterà.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella, nonostante le promesse fatte, deciderà di mettere con le spalle al muro Sergio per vendicarsi. La Altieri organizzerà un incontro tra ‘Romeo’ e ‘Blonde Partenope’ con l’obiettivo di dargli una lezione.