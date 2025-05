Un Posto al Sole, spoiler 8 maggio 2025: la proposta di Giulia lascia Luca senza parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si chiedono cosa succederà stasera, giovedì 8 maggio 2025 nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che l’intenzione di Luca sarà ancora quella di mettere fine alla sua storia d’amore con Giulia. Nonostante sia molto innamorato di lei preferisce lasciarla libera per evitare di far vivere anche a lei il calvario della sua malattia destinata a peggiorare sempre di più. L’ex primario le proporrà di andare insieme al mare, la Poggi però sorprenderà con una proposta inaspettata che potrebbe spingerlo a cambiare i suoi piani.

Spoiler Un posto al sole 8 maggio 2025: Elena deve occuparsi di Gagliotti, Guido e Mariella confusi

Nei precedenti episodi della fiction partenopea Roberto Ferri ha offerto ad Elena il vecchio incarico di Filippo in radio con l’obiettivo di convincere Gagliotti a non interrompere gli sponsor. Ad oggi Gennaro è uno dei maggiori finanziatori di Radio Golfo 99, l’imprenditore avendo notato che ha un debole per la figlia di Marina ha approfittato della situazione con la speranza di ottenere ciò che vuole.

Elena dovrà occuparsi del caso di Gennaro Gagliotti, intanto però ha proposto a Michele di tornare a lavorare in radio. Gli spoiler di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido saranno molto tesi, entrambi appariranno confusi in merito al loro rapporto. Cerruti cercherà di dare supporto all’amica per aiutarla a dimenticare l’ex marito.