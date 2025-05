Un Posto al Sole, spoiler 7 maggio 2025: Guido ama ancora Mariella? Elena ha deciso di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si chiedono cosa succederà stasera, mercoledì 7 maggio 2025 a Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che potrebbe esserci una svolta nel rapporto tra Guido e Mariella. Lui nell’ultimo periodo è apparso alquanto confuso e la sua relazione con Claudia inevitabilmente ne sta risentendo. I telespettatori non hanno mai smesso di sperare in una riconciliazione tra Del Bue e l’ex moglie, potrebbe davvero succedere? Il vigile potrebbe usare il regalo per la festa della mamma come pretesto per fare chiarezza nei sentimenti che ancora prova per la Altieri.

Spoiler Un posto al sole 7 maggio 2025: la decisione di Elena potrebbe metterla contro Ferri

La figlia di Marina Giordano ha deciso di prolungare la sua permanenza a Napoli ed è entusiasta di iniziare a lavorare a Radio Golfo 99. L’intenzione di Elena sarà quella di usare il suo ruolo per far tornare Michele in radio, una decisione che però potrebbe non piacere affatto a Roberto Ferri.

Gli spoiler di Un posto al sole fanno poi sapere che il tentativo di Viola di responsabilizzare i suoi alunni in merito all’uso improprio dell’intelligenza artificiale potrebbe non dare i frutti sperati. Spronato da Matteo, infatti, Jimmy potrebbe di nuovo barare per svolgere i compiti a casa.