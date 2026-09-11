Suzuki Jukebox – La notte delle hit: anticipazioni, ospiti e scaletta delle puntate dell’11 e 12 settembre 2026

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Questa sera, venerdì 11 settembre 2026, su Rai1 torna l’appuntamento con Suzuki Jukebox – La notte delle hit, il grande show musicale condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino. Due serate in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, pensate per riportare sul palco le canzoni che hanno segnato gli anni ’80, ’90 e 2000, quelle che tutti abbiamo cantato almeno una volta e che ancora oggi riescono a far ballare, sorridere e commuovere. L’appuntamento è fissato alle 21:30, con una scaletta ricchissima che accompagnerà il pubblico fino a poco dopo la mezzanotte.

E la domanda è inevitabile: chi vedremo sul palco? Quali hit torneranno a risuonare? E cosa succederà nella seconda serata di domani?

La puntata di stasera, 11 settembre: un viaggio tra icone e ricordi

La prima serata sarà un vero tuffo nella memoria musicale. Antonella Clerici e Clementino introdurranno dodici artisti che hanno attraversato generazioni diverse, ciascuno con un repertorio capace di evocare ricordi immediati. Sul palco arriveranno voci storiche come Patty Pravo, Drupi e Nino Buonocore, affiancate da protagonisti della scena pop come Nek, Irene Grandi, Loredana Bertè e Cristina D’Avena, amatissima da grandi e piccoli.

Non mancheranno le atmosfere internazionali dei Dire Straits Legacy e di Lou Bega, né le armonie vocali dei Neri per Caso. A completare la serata, il ritorno dei Sugarfree e l’omaggio alla tradizione cantautorale con Filippo Graziani. Una scaletta che scorre come un racconto: brani che hanno segnato epoche diverse, generi che si intrecciano, ricordi che riaffiorano. La prima puntata sarà un mosaico di emozioni, pensato per far cantare il pubblico dall’inizio alla fine.

La puntata di domani, 12 settembre: la seconda notte delle hit

La seconda serata, in onda domani sempre alle 21:30, porterà sul palco un’altra ondata di grandi nomi. Il viaggio musicale proseguirà con artisti che hanno lasciato un segno profondo nella musica italiana e internazionale. Tra i protagonisti ci saranno Anna Oxa, Francesco Renga, Mario Biondi, Spagna e Sabrina Salerno, vere icone di epoche diverse.

Accanto a loro, la voce di Gaetano Curreri con gli Stadio, il fascino internazionale di Paul Young, l’energia pop di Luca Dirisio, il romanticismo di Erminio Sinni e la presenza di Gazebo, simbolo della dance anni ’80. La serata si chiuderà con i Toploader, pronti a riportare sul palco l’atmosfera dei primi anni 2000. Anche questa seconda puntata sarà costruita come un viaggio: un susseguirsi di hit che hanno accompagnato momenti di vita, feste, estati, amori e ricordi.

Dove seguirlo e come partecipare dal vivo

Le due serate saranno trasmesse in diretta su Rai1 e disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce seguirle da smartphone o computer. Chi invece vuole vivere l’evento dal vivo può farlo all’Inalpi Arena di Torino, dove Suzuki Jukebox – La notte delle hit si svolge quest’anno. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati: il costo varia tra 36 e 45,50 euro per una singola serata, mentre l’abbonamento per entrambe le date è fissato a 64,50 euro.

Due notti di musica, ricordi e spettacolo, pensate per celebrare le hit che hanno fatto la storia. Antonella Clerici e Clementino guideranno il pubblico in un viaggio che unisce generazioni diverse, con la forza di canzoni che non smettono mai di emozionare.