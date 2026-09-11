Gaetano Fidanzati ha lasciato Belen Rodriguez: lo ha fatto tramite un messaggio

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Nei giorni scorsi una riflessione pubblicata sui social da Belen Rodriguez ha chiaramente lasciato intendere che la sua storia d’amore con Gaetano Fidanzata è giunta al termine.

Dopo essere usciti allo scoperto sembravano innamoratissimi ma tra loro non ha funzionato. Nella sua newsletter Gabriele Parpiglia ha rivelato alcuni dettagli in merito alla rottura tra la showgirl e l’ex fidanzato. A mettere la parola fine è stato il personal trainer perché non riusciva più a tollerare la pressione mediatica. A detta sua ha anche capito che Belen Rodriguez non era stata sincera in merito alla chiacchierata notte trascorsa in Sardegna.

Gaetano Fidanzati e Belen Rodriguez si sono lasciati: perché il personal trainer le ha detto addio

Secondo Parpiglia dopo aver riflettuto Gaetano Fidanzati ha detto stop ed è tornato alla sua quotidianità lontano da bugie e chiacchiere. Ha poi rivelato: “Lui ha preferito mettere un punto alla storia e lo ha fatto tramite un messaggio. Ha scritto alla showgirl che tra di loro era finita“.

Gabriele Parpiglia fa sapere che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez l’ha lasciata usando poche parole, sui social è sparito il segui e c’è stato un taglio netto. Tra loro sembra essere definitivamente finita, eppure fino a poco tempo fa lei lo definiva un Dio greco e sembrava convinta di aver finalmente trovato l’uomo giusto.