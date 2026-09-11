Raffaella Scuotto torna a parlare dei tradimenti di Brando: “Pensavo di averlo superato ma…”

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È stata alquanto turbolenta la fine della storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. I due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e sembravano molto uniti dopo il programma. Le cose però dopo un po’ hanno preso una brutta piega e si sono detti addio.

Dopo una prima rottura avevano deciso di riprovarci ma tra loro non ha funzionato e in varie occasioni si sono duramente attaccati sui social. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha svelato di essere stata tradita e anche maltrattata dall’ex fidanzato, lui però ha sempre negato.

Raffaella Scuotto aveva provato a perdonare l’ex Brando: cosa ha detto l’ex di Uomini e Donne sui tradimenti

Quando sui social le hanno chiesto se perdonerebbe un tradimento ha così replicato: “Nel mio caso, pensavo di averlo superato ma c’è stata poi sempre della sfiducia, sempre mille paure quando eravamo lontani e anche quando eravamo vicini e magari aveva qualche atteggiamento strano”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pensa che ci viglia molta forza di volontà e tanto amore per perdonare un tradimento altrimenti non si riesce più a vivere in modo sereno la relazione. Raffaella Scuotto ha anche detto che non sa se oggi perdonerebbe perché non sa se riuscirebbe a vivere il rapporto serenamente e perché pensa che chi ama non tradisce.