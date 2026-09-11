Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 11 settembre 2026: Aybike chiude con Berk, Suzan discute con Harika

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, venerdì 11 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che i compagni di Omer hanno fatto una colletta per pagare la sua retta scolastica e verrà celebrato il suo rientro a scuola. Intanto Berk inviterà Ogulcan e Aybike a casa sua per stare un po’ insieme. L’atmosfera però verrà rovinata quando Ogulcan registrerà in segreto le offese fatte da Ayla ai suoi familiari.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 11 settembre 2026: Sengul in preda al rimorso, Harika non vuole rinunciare alla prestigiosa scuola

Delusa e ferita Aybike deciderà di mettere fine al suo rapporto con Berk senza però spiegargli il motivo della sua decisione. Intanto Sengul comprerà molto cibo ai nipoti ma continuerà a provare un forte rimorso nei confronti del defunto Kadir per il patto stretto con Akif.

Suzan non riesce a gestire la sua difficile situazione economica e finirà per discutere con la figlia. Harika, nonostante sia stata bocciata all’esame per la borsa di studio, non vuole rinunciare a frequentare la prestigiosa scuola privata. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Akif intuirà da parte di Susen il suo solidale coinvolgimento.