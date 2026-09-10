Far Away inizia in anticipo mercoledì 15 settembre: le novità sulla programmazione

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Piccolo cambio di programmazione su Canale 5 in vista della giornata di martedì 15 settembre. Facendo riferimento al palinsesto Mediaset, la puntata di Far Away prenderà il via leggermente in anticipo rispetto all’orario abituale.

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Lo sceneggiato, complice il ritorno sul piccolo schermo di alcuni programmi di puntata, andrà in onda alle 14:45 anziché alle 14:55. I fan dell’amatissima serie tv dovranno quindi annotarsi questo cambio orario, così da non perdersi nemmeno un minuto della nuova puntata. Mediaset in virtù dell’ottimo successo registrato in termini di ascolti ha deciso di confermare stabilmente Far Away nel palinsesto autunnale.

Far Away andrà in onda in daytime anche sabato 12 settembre nello slot orario che va dalle ore 15:10 alle ore 16:10. Sarà interessante scoprire cosa accadrà nel corso delle nuove puntate e quali risvolti avranno le vicende dei protagonisti.