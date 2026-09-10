Segnalazione su Cristiana Anania e Giovanni Grazioso, parla Ernesto Passaro: “Disposti a tutto per hype”

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Ernesto Passaro non è rimasto in silenzio dopo l’ultimo rumors sull’ex fidanzata Cristiana Anania. Da giorni infatti stanno circolando alcune voci in merito ad un avvicinamento tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giovanni Grazioso.

I due si sarebbero avvicinati durante l’estate, sembra però che lei non ricambi l’interesse dell’ex volto di Temptation Island. Stando alle indiscrezioni trapelate l’ex di Sabrina Soussi avrebbe perso la testa per Cristiana ma lei lo considera solo un amico. Nelle scorse ore l’ex corteggiatore ha commentato dicendo che certe persone sono capaci di tutto pur di ottenere visibilità.

Ernesto Passaro contro Cristiana Anania e Giovanni Grazioso sui social: cosa ha detto l’ex volto di Uomini e Donne

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne pensa che uscire da quella storia sia stata la decisione migliore e ci ha tenuto a precisare che non prova né rabbia né rancore. A detta sua non ha bisogno di alimentare il rumore ed è felice di essere dall’altra parte, di aver chiuso un capitolo e poter guardare con la giusta distanza certe dinamiche.

Ernesto Passaro crede che per attirare l’attenzione ci sono persone disposte a trasformare tutto in spettacolo. Ha poi concluso dicendo: “Io scelgo altro. La mia serenità, la mia dignità e la mia vita, lontano da tutto ciò che ha bisogno continuamente di hype per esistere. E, sinceramente, oggi posso solo dire: meno male che ne sono uscito“.