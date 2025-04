UeD, lo sfogo di Francesca Polizzi dopo l’addio: “Non bisogna annullarsi per qualcun altro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi a Uomini e Donne è giunto al termine, lei ha infatti deciso di mettere fine all’esperienza che stava vivendo nel noto dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni rese note da Il Vicolo delle News se si fosse presentata in studio il tronista l’avrebbe comunque eliminata perché non sente più le stesse cose per lei che provava all’inizio.

Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo social dopo l’addio a Uomini e Donne. A detta sua durante la sua partecipazione al programma ha fatto un essere, cioè mettere da parte per un’altra persona qualcosa che le piaceva. Francesca Polizzi ha fatto sapere di essersi messa nei panni di Gianmarco Steri e immaginando i suoi dubbi aveva scelto di mettere da parte i social per fargli capire che per lei la vita è altro.

Francesca Polizzi si sfoga sui social dopo l’abbandono a UeD: cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Gianmarco

Per il tronista era disposta a mettere da parte i suoi interessi perché in quel momento le importava solo di farlo stare sereno, però ha capito di aver sbagliato. L’ex corteggiatrice ha infatti detto: “Ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio creativo qui, e continuerò a farlo”.

In molti l’hanno accusata di essere solo interessata a fare ‘hype’, insinuazioni che lei ha definito ridicole e insulse. Francesca Polizzi ha anche detto che dal momento che dall’altra parte non c’è interesse nei suoi confronti lei non ha più motivo di privarsi di qualcosa che le piace. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri ha poi concluso dicendo: “Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo. Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore“.