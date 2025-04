UeD Gemma Galgani chiude con Luciano, Tina Cipollari la attacca: “Schifo, vuoi abbindolare tutti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri a Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna di Gemma Galgani e Luciano, sembrava esserci molta intesa tra loro ma come al solito la dama torinese ha spiazzato tutti in studio.

Cosa è successo? Dopo l’uscita con il cavaliere ha detto che la conoscenza non obbliga alla frequentazione e senza troppi giri di parole ha chiuso con lui dicendo che non sono compatibili dal punto di vista caratteriale. Decisione che ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie, per l’ennesima volta infatti è sbottata duramente contro Gemma Galgani.

Tina Cipollari dura con Gemma Galgani a Uomini e Donne: scoppia l’ennesimo battibecco tra loro

L’opinionista del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha ribadito che conosceva già il finale tra la dama e Luciano, lo aveva già previsto però lei aveva anche avuto il coraggio di contraddirla. Ancora una volta ha accusato Gemma Galgani di essere una grandissima falsa e si è detta convinta che il cavaliere non le sia mai piaciuto.

Visibilmente infastidita Tina Cipollari ha continuato a scagliarsi duramente contro la dama, tra le varie cose ha detto: “A te non è mai interessato questo tipo di uomini. A te piacciono giovani, palestrati. Io ti avevo avvisato, la cosa che mi fa schifo di te è che vuoi abbindolare tutti“. Ha poi continuato dicendo che ha fatto perdere solo tempo a Luciano, lei sin dall’inizio aveva detto che non doveva trattenerlo.

Gemma Galgani ha chiesto a Tina Cipollari di andarci piano con le parole, dopodiché le ha lanciato una frecciatina dicendo che non è affatto a favore delle donne. Questa la replica dell’opinionista: “Io sono a favore delle donne oneste, non delle bugiarde come te. Sei una disonesta e basta! Lo voglio ridire“.