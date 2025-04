Uomini e Donne anticipazioni: rissa tra due cavalieri al trono over, disastro per Gemma Galgani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti ad alta tensione sono accaduti durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri 6 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Secondo quanto si apprende da Lorenzo Pugnaloni, il trono over si è macchiato da un brutto episodio che ha visto protagonisti due cavalieri. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che si è sfiorata la rissa tra Alessio Pilli Stella e Giovanni Siciliano. Tutto è iniziato quando quest’ultimo ha informato Maria De Filippi di star uscendo con una dama ma di trovarla un po’ troppo insistente. Giovanni ha spiegato di avere tre figli con tre donne diverse e un lavoro, tanto da avere poco tempo libero. Di qui, è arrivata la reazione di Alessio, che l’ha accusato di essere nel programma solo per perdere tempo. Da lì a poco, è nata una fortissima lite tra i due cavalieri che è stata sedata solo grazie all’intervento di altri protagonisti del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni: appuntamento disastroso per Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione che andrà in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che grande attenzione è stata focalizzata su Gemma Galgani, che nelle puntate andate in onda di recente in televisione ha vinto una sfilata. La donna ha avuto un appuntamento con un cavaliere che si è rivelato un vero e proprio disastro. In studio, il cavaliere non ha esitato a criticare l’uscita con la dama di Torino. Per questa ragione, entrambi hanno messo un punto alla loro conoscenza. Gloria, invece, è uscita in esterna con un cavaliere ma non è andata bene. Sebastiano a questo punto ha preso la parola informando Maria De Filippi di provare ancora qualcosa per la dama del trono over. Ma le parole del cavaliere non hanno ricevuto l’effetto sperato.