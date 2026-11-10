Selvaggia Lucarelli attacca Guendalina Tavassi al GF Vip: “Sei una bulla”, lei sbotta nella casa

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Ieri sera durante la 17esima puntata del Grande Fratello Vip in studio Selvaggia Lucarelli ha commentato la lite avvenuta nei giorni scorsi tra Guendalina Tavassi e Federica Morello, usando parole molto dure nei confronti della prima.

Senza giri di parole l’opinionista del reality ha accusato la Tavassi di essere una bulla per eccellenza, a parer suo è sempre aggressiva con le parole, con i suoi modi di fare e con i gesti. Non le è piaciuto che abbia minacciato Federica di farla uscire, ha anche detto che è diventata finalista per meriti discutibili. La gieffina non è certo rimasta in silenzio, ha ricordato che al Grande Fratello Vip avevano accusato anche suo fratello di essere bullo e aggressivo ma pensa che i bulli siano altri, lei ha solo giocato con un limone e non vuole che le affibbi questo orribile aggettivo.

Guendalina Tavassi sbotta contro Selvaggia Lucarelli al GF Vip: la gieffina non vuole passare per bulla

La gieffina su tutte le furie per l’accusa di Selvaggia Lucarelli ha più volte ribadito che non vuole passare per una persona che non è. Pensa che sia assurdo essere accusata di essere aggressiva e bulla solo perché ha giocato con un limone. L’opinionista, però, non ha cambiato idea, infatti ha detto che non intendeva né chiedere scusa né ritirare quello che aveva detto.

Guendalina Tavassi durante la diretta del Grande Fratello Vip è apparsa davvero irritata per la grave accusa che ha dovuto incassare, rivolgendosi a Selvaggia ha detto di averle detto una cosa orrende. Ci ha tenuto a precisare che lei non ha mai detto parolacce a nessuno e non ha mai insultato gli altro. Ha poi aggiunto: “Posso provocare e rispondere a tono, ma non offendo nessuno“.