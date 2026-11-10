Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 10 novembre 2026: Kaan e Akif di nuovo vicini, i segreti sono al sicuro?

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, martedì 10 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che, per vendicarsi dell’ex marito, Nebahat era pronta a raccontare agli Eren la responsabilità di Akif nella tragica morte di Veli. La donna è molto ferita, non riesce ad accettare che il suo ex marito abbia voluto davvero il divorzio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 10 novembre 2026: a scuola emerge la verità sulla morte di Kadir?

È solo grazie a Kaan se Akif ha scoperto che la sua ex moglie stava per raccontare agli Eren tutta la verità sulla morte di Veli. Lo scopo di Nebahat era quello di vendicarsi dopo che lui l’ha lasciata e ha iniziato una relazione con Suzan, l’ex marito però l’ha fermata minacciandola.

L’intervento di Kaan è stato fondamentale e questo ha sancito una riconciliazione con il padre, Akif ha anche avviato le pratiche per riconoscerlo ufficialmente. I segreti dell’uomo, però, potrebbero essere ancora a rischio. Il motivo? C’entra il compito che la professoressa Filiz ha assegnato in classe. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che potrebbe venire a galla la verità in merito all’incidente che ha causato la morte di Kadir.