Alessandra Mussolini, perché Maria De Filippi l’ha voluta a Uomini e Donne? “Le è venuta questa idea dopo…”

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Tra gli opinionista di Uomini e Donne nella nuova edizione ci sarà anche Alessandra Mussolini, una novità che è stata accolta con grande gioia da moltissimi telespettatori. Dopo averla vista al Grande Fratello Vip in tanti sono certi che non mancheranno gli esilaranti momenti nello studio del dating show.

L’ex gieffina ha parlato della nuova avventura televisiva in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Quando le hanno chiesto da cosa dipenda a parer suo il successo della trasmissione ha detto che scalfisce il cinismo che è normale ad una certa età. A detta sua con il passare degli anni molti pensano di aver già visto e dato tutto, invece ci si può ancora innamorare. Ha anche detto che Uomini e Donne ha molti spunti di vita quotidiana, c’è la realtà, quello che succede in ogni coppia.

È stata Maria De Filippi a sceglierla come opinionista di Uomini e Donne: le rivelazioni di Alessandra Mussolini

La nuova opinionista di Uomini e Donne ha precisato che è stata Maria De Filippi a sceglierla, ha anche detto che l’idea le è venuta dopo aver visto cosa ha combinato al Grande Fratello Vip. Le due si sono incontrate e quando la conduttrice le ha fatto la proposta ha accettato subito, a detta sua le cose o le sente o non le fa.

Alessandra Mussolini ha fatto sapere che dice di si quando sente che può dare qualcosa, ad oggi non deve fare carriera ed è per questo che fa solo quello che la fa divertire. Resterà a Uomini e Donne per l’intera edizione? Con la sua solita ironia ha così risposto: “Se non succedono cose clamorose o se non mi cacciano dovrei rimanere”.