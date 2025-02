Uomini e Donne Francesca Sorrentino, l’ex Manuel confessa: “Ho pensato di corteggiarla, in futuro…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne ha ricevuto non poche critiche, sono in molti a pensare che nel noto dating show di Maria De Filippi nessun corteggiatore sia davvero riuscito a fare breccia nel suo cuore. Da giorni non si fa che parlare della sua improvvisa scelta, anche in questo caso l’hanno accusata di aver preso una decisione ‘poco sentita’.

Intanto, in un’intervista rilasciata a Fanpage l’ex fidanzato della tronista, Manuel Maura, si è lasciato sfuggire alcuni rivelazioni sul loro rapporto. I due si erano fatti conoscere dal pubblico a Temptation Island, dopo un periodo di rottura si erano riconciliati per poi dirsi di nuovo addio lo scorso giugno. Lui ha fatto sapere che non la sente da molto tempo, ha smesso di cercarla quando lei ha accettato il trono a Uomini e Donne.

Manuel Maura voleva corteggiare Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: lui svela perché non l’ha fatto

Riferendosi al percorso vissuto da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne l’ex fidanzato ha detto che all’inizio la vedeva chiusa, non era la persona divertente e solare che conosce. Pensa però che fosse ancora presa da lui ed era scottata dalla loro rottura, per questo non è stato subito semplice lasciarsi andare.

A parer suo non è stata fortunata con i corteggiatori e in alcuni momenti di debolezza ha pensato di approdare a Uomini e Donne per corteggiarla, a mente lucida però capiva che non aveva senso. Manuel Maura ha poi aggiunto: “Lei stava facendo il suo percorso ed era giusto lo vivesse senza di me. Non volevo rischiare di rovinarle il percorso. Mi dicevo: “E se vado e non mi vuole?”, quindi mi sono fatto da parte“. Per quanto riguarda il futuro ha fatto sapere che non sa cosa potrebbe succedere, pensa però che ad oggi non sia il caso di scrivere a Francesca Sorrentino perché ha da poco finito il percorso a Uomini e Donne.