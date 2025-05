UeD, duro scontro tra Gemma Galgani e Marina per Arcangelo: caos in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne il cavaliere Arcangelo al centro dello studio ha parlato delle sue frequentazioni con Gemma Galgani e Marina. Dopo aver visto le esterne fatte con le due dame in molti hanno notato che c’è maggiore sintonia con la seconda.

Dopo che Tina Cipollari lo ha messo alle strette il cavaliere ha ammesso che in questo momento preferisce Marina, a detta sua però questo non significa che non ha più voglia di conoscere la dama torinese. Gemma Galgani ha fatto sapere di non volersi arrendere, lo ha anche invitato a cena ma quando ha visto che era titubante è tornata al posto.

Arcangelo delude Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama si scontra con Marina

Durante la puntata il cavaliere ha scelto di ballare con Marina, gesto che ha deluso non poco Gemma Galgani, la dama non è riuscita a trattenere le lacrime in studio. Poco dopo si è scagliata contro la sua rivale dicendo: “Mi dà molto fastidio questa aria di compassione da parte di Marina che parla di me. Non riesco neppure a difendermi”. La dama non è certo rimasta in silenzio ed è scoppiato il caos nello studio di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha accusato Marina di non essere leale, a parer suo è per questo motivo che non la guardava negli occhi in studio. Mentre le due si scontravano è intervenuto Gianni Sperti dicendo che non capisce perché la donna si comporti in questo modo con la Galgani e l’ha messa in guardia da Arcangelo. Lui ci ha tenuto a precisare di non aver illuso nessuno, l’opinionista però lo ha attaccato dicendo: “Posso dire quello che sei per me? Un vigliacco. Hai fatto di tutto affinché Gemma si alzasse invece di dire che ti piaceva più Marina“.