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Il Questore di Foggia sospende la licenza di due esercizi pubblici della provincia.

Continuano incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

A seguito di mirate attività di prevenzione e controllo svolte nell’ultimo mese sul territorio della provincia di Foggia, in data 6 ottobre, all’esito dei monitoraggi effettuati in merito alla regolarità di circoli privati e di locali commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, il Questore di Foggia ha adottato due provvedimenti di sospensione temporanea delle licenze ed autorizzazioni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S, nei confronti dei titolari/legali rappresentanti di attività site nel territorio di questa provincia.

Nel dettaglio, è stata sospesa per 5 giorni la SCIA per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di un esercizio commerciale sito in Castelluccio dei Sauri (FG), frequentato abitualmente da pregiudicati e nel quale si sono verificati episodi che hanno creato disturbo alla quiete dei cittadini e allarme sociale, costituendo pericolo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La misura si è resa necessaria a seguito di gravi fatti emersi nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte da personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Foggia, nonché in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini.

Inoltre, per un circolo privato sito in Stornara (FG), è stata disposta la sospensione, per 7 giorni, della SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci e della SCIA per l’esercizio di sala giochi. Il personale operante accertava che il suddetto circolo, oltre a somministrare alimenti e bevande anche a soggetti non soci, è luogo di abituale ritrovo di soggetti pericolosi, in quanto condannati o imputati o comunque segnalati per diversi reati, costituendo una minaccia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e inducendo una giustificata preoccupazione presso la comunità locale.

Resta alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine e proseguono, nei Cinque Reali Siti, le attività di controllo del territorio, prevenzione e contrasto, al fine di garantire una risposta concreta ed efficace alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dall’intera comunità.