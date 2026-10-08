Manfredonia, domani il confronto sul secondo tribunale
MANFREDONIA, DOMANI IL CONFRONTO SUL SECONDO TRIBUNALE IN CAPITANATA PROMOSSO DAL ROTARY CLUB
Venerdì 9 ottobre, alle ore 18:30, presso il Circolo Unione Manfredonia, istituzioni ed esponenti del mondo giuridico a confronto per una giustizia più vicina ai cittadini.
MANFREDONIA – Una nuova geografia giudiziaria per la Capitanata e la proposta di istituire un secondo Tribunale nella provincia di Foggia saranno al centro dell’incontro pubblico promosso dal Rotary Club Manfredonia, in programma domani, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso il Circolo Unione Manfredonia.
L’iniziativa, dal titolo “Una nuova geografia giudiziaria in Capitanata – Un secondo Tribunale per la provincia di Foggia: dalla proposta al progetto”, intende rilanciare il confronto su una questione strategica per il territorio: garantire una giustizia più efficiente, accessibile e vicina alle esigenze dei cittadini.
A discutere delle prospettive della proposta saranno l’Avv. Stefano Pio Foglia, componente dell’Organismo Congressuale Forense, il Dott. Giovanni Luca Perdonò, sostituto procuratore presso la Procura di Foggia, e l’On. Antonio Leone, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
A moderare l’incontro sarà l’Avv. Matteo Granatiero, del Foro di Foggia.
Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, del presidente del Circolo Unione Manfredonia Ugo Galli, del presidente del Rotary Club Manfredonia Raffaele Fatone, del presidente dell’Unione Avvocati Manfredonia Giovanni Bisceglia, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia Gianluca Ursitti e del presidente dell’Associazione Avvocati Garganici Luigi Afferrante.
Con questa iniziativa, il Rotary Club Manfredonia conferma il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini, contribuendo a trasformare una proposta di grande rilevanza territoriale in un percorso concreto e condiviso.
Perché parlare di una nuova geografia giudiziaria significa parlare di diritti, servizi e futuro della Capitanata.
L’incontro, aperto alla cittadinanza, si svolge con il patrocinio del Comune di Manfredonia, dell’Unione Avvocati Manfredonia, dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, del Circolo Unione Manfredonia e dell’Associazione Avvocati Garganici.
Venerdì 9 ottobre 2026 | Ore 18:30
Circolo Unione Manfredonia