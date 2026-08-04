Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 4 agosto 2026: Doruk ottiene la confessione del padre, Tolga ricatta Akif

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 17.20 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, martedì 4 agosto 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che in carcere Kadir subirà l’atteggiamento prepotente di Resat, intanto i suoi fratelli proveranno ad ambientarsi all’orfanotrofio, le ragazze però verranno attaccate continuamente da Cemile. Ridotta in povertà Suzan ha iniziato a lavorare come commessa e cercherà una casa in cui andare a vivere con la figlia che continua ad avanzare pretese.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 4 agosto 2026: Kadir preso di mira in carcere, Sengul riottiene il suo lavoro

Dopo lo sfratto Sengul chiederà alla sorella Sermin di ospitarli. Nel frattempo Doruk affronterà suo padre e lo accuserà di aver sparato ad Erhan e di aver incastrato Kadir. Lui ammetterà di essere colpevole ma cercherà di ricattare emotivamente il figlio dicendo che si toglierebbe la vita pur di non andare in carcere. Il ragazzo sarà confuso, Tolga invece ricatterà Akif per essere riammesso a scuola.

Kadir si metterà in contatto con Orhan per dirgli che sta bene. Subito dopo si scontrerà con Ismail e Resat ma fortunatamente l’arrivo delle guardie eviterà il peggio. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Sengul chiederà a Nebahat e al marito di poter riavere il suo lavoro e grazie all’aiuto di Doruk le diranno di si. Mentre studierà in biblioteca Aybike verrà raggiunta da Berk che le chiederà di aiutarlo a studiare chimica.