Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 31 luglio 2026: Tolga escogita una drammatica vendetta, Akif…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 17.20 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, venerdì 31 luglio 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Tolga non reagirà bene quando scoprirà che sarà Omer ad interpretare nello spettacolo teatrale il suo ruolo. Per vendicarsi avrà intenzione di sostituire la pistola di scena con una vera arma in modo tale che uccida Doruk davanti a tutti nella scena che prevede che gli spari.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 31 luglio 2026: Sibel caccia Suzan e Harika, Akif non trova chi lo ricatta

La signora Sibel sta ospitando Harika e Suzan dopo che hanno perso tutto ma sarà gelosa quando capirà che il marito è interessato alla donna. In casa sorprenderà la ragazza mentre tenta di rubare degli orecchini e ne approfitterà per cacciare via sia lei che sua madre. Omer e Kadir inizieranno a lavorare in un magazzino ma il capo prenderà tempo quando sarà il momento di pagarli. Intanto Doruk accompagnerà Asiye in gioielleria dove venderà le fedi dei suoi genitori, il ragazzo però subito dopo le ricomprerà a sua insaputa.

Nel frattempo Akif sta facendo di tutto per rintracciare la persona che lo sta ricattando, con le informazioni che gli fornirà il tecnico dell’azienda penserà di riuscire a trovarlo ma a quell’indirizzo troverà un procuratore in pensione. Il tecnico farà finta di essere sorpreso, in realtà è in combutta con Erhan con l’obiettivo di rovinarlo. Doruk richiamerà la sorella non appena uscirà di nascosto per andare ad aiutare Kadir a studiare per l’esame. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che per Harika sarà sempre più difficile accettare che lei e la madre sono povere e non perderà occasione per mortificarla.