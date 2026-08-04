Far Away, anticipazioni 4 agosto 2026: Zerrin tranquillizza Sahin, Cihan affronta Ugur

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, martedì 4 agosto 2026, alle 16.20?

Gli spoiler fanno sapere che Cihan continuerà ad opporsi alla volontà di Alya di divorziare e la causa le farà capire che lui prova davvero un sentimento nei suoi confronti. Intanto Ummu e Pakize aiutati da Muzaffer e Kadir prepareranno per tutto il paese il burma.

Anticipazioni Far Away 4 agosto 2026: Demir insiste con Zerrin, Sahin chiama Nare

Dopo che Zerrin ha accettato di sposare Demir lui insisterà sul fatto che lei indossi un abito bianco durante il matrimonio. Sahin chiamerà di nuovo Nare per essere sicuro che la sorella non sposi davvero Demir, lei in vista dell’udienza che si terrà il giorno dopo lo tranquillizzerà.

Cihan deciderà di accompagnare la moglie al lavoro e incontrerà Ugur, quest’ultimo ha deciso di presentarsi in aula durante la causa di divorzio per testimoniare a favore di Alya. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che l’uomo affronterà di nuovo il medico per fargli capire che non deve infastidire sua moglie.