Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 3 agosto 2026: incastrato da Akif Kadir viene arrestato, Tolga…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 17.20 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, lunedì 3 agosto 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Ogulcan, Berk, Omer e Doruk sequestreranno Tolga con l’obiettivo di fargli confessare che è stato lui a sostituire la pistola di scena con una vera arma. Lo terranno chiuso nella casa di campagna degli Atakul per tutta la notte ma lui riuscirà a fuggire. Intanto Akif si recherà nel luogo indicato dal suo ricattatore e scoprirà che l’uomo è Erhan, tra i due scoppierà un furioso scontro durante il quale il secondo resterà ferito dopo che esploderà un colpo di pistola.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 3 agosto 2026: Tolga conosce la verità sull’incidente, scelta difficile per Doruk

Kadir verrà coinvolto nella vicenda e proverà a salvare Erhan, Akif però deciderà di incastrarlo. In che modo? Dopo averlo stordito gli metterà addosso l’arma e dei soldi, però non può immagine che Tolga ha assistito a tutta la scena. Kadir verrà arrestato con le accuse di tentato omicidio e rapina, intanto Hilmi sfratterà l’intera famiglia Eren.

In preda alla disperazione Sengul e il marito prenderanno una decisione a malincuore, cioè mandare Omer, Emel e Asiye in orfanotrofio con la speranza che possano avere una vita migliore. Akif sarà terrorizzato di fronte alla possibilità che Erhan si risvegli dal coma e chiederà ai suoi uomini di sorvegliarlo continuante. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che per colpire Doruk Tolga gli rivelerà la verità sull’incidente. Lui dovrà farà una scelta difficilissima, denunciare suo padre per salvare Kadir o proteggere Akif nonostante questo significhi lasciare in carcere una persona innocente.