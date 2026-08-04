La Green Cave ospita L’Eterna Domanda”. Dopo il successo a Corto e Cultura, il documentario torna nel territorio che lo ha ispirato
La Green Cave di Monte Sant’Angelo ospita L’Eterna Domanda. Il documentario sul senso della vita, diretto da Domenico Rignanese, torna nel territorio che lo ha ispirato.
Sabato 8 Agosto alle ore 20:00, alla Green Cave di Monte Sant’Angelo, sarà proiettato L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita, diretto dal regista classe 2005 Domenico Rignanese. Dopo il riconoscimento ottenuto al Corto e Cultura Film Festival, l’opera torna protagonista con la sua sesta proiezione, la terza a Monte Sant’Angelo, città dei due SITI UNESCO e luogo centrale delle riprese e terra natale del regista.
La vita è un’eterna domanda che accompagna l’essere umano quotidianamente. Da sempre l’uomo prova a dare un significato alla sua esistenza e un senso alla presenza delle sofferenze fisiche e psichiche, cercando una risposta nella filosofia, nella letteratura, nella psicologia o nelle religioni. In questa faticosa, interminabile, ma necessaria ricerca, fatta talvolta di contraddizioni, emerge un elemento che accomuna l’uomo in quanto tale: la ricerca della felicità. Il documentario si pone l’obiettivo di interrogarsi sul senso della vita, indagando la sofferenza mentale e fisica come elemento ontologicamente costitutivo dell’essere umano. Il racconto si sviluppa attraverso testimonianze profonde e uniche, tra le quali: il testo sul senso della vita scritto da Mariarosa Lauriola, morta suicida a sedici anni e mezzo e divenuto nel tempo una sorta di testamentum, e la testimonianza diretta di una malattia rarissima, raccontata da Marilia La Torre, straordinario esempio di resilienza.
Regia e ideazione: Domenico Rignanese
Fotografia e montaggio: Pasquale Salcuni
Soggetto: Anna Maria Cristina Notarangelo, Domenico Rignanese
Produzione: Rhymers’ Club
Supporto tecnico: Antonio Bisceglia, Comtainer
Riprese drone: Giuseppe Castellabate
Musiche originali: Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis