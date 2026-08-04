La Green Cave ospita L’Eterna Domanda”. Dopo il successo a Corto e Cultura, il documentario torna nel territorio che lo ha ispirato

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La Green Cave di Monte Sant’Angelo ospita L’Eterna Domanda. Il documentario sul senso della vita, diretto da Domenico Rignanese, torna nel territorio che lo ha ispirato.

Sabato 8 Agosto alle ore 20:00, alla Green Cave di Monte Sant’Angelo, sarà proiettato L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita, diretto dal regista classe 2005 Domenico Rignanese. Dopo il riconoscimento ottenuto al Corto e Cultura Film Festival, l’opera torna protagonista con la sua sesta proiezione, la terza a Monte Sant’Angelo, città dei due SITI UNESCO e luogo centrale delle riprese e terra natale del regista.

La vita è un’eterna domanda che accompagna l’essere umano quotidianamente. Da sempre l’uomo prova a dare un significato alla sua esistenza e un senso alla presenza delle sofferenze fisiche e psichiche, cercando una risposta nella filosofia, nella letteratura, nella psicologia o nelle religioni. In questa faticosa, interminabile, ma necessaria ricerca, fatta talvolta di contraddizioni, emerge un elemento che accomuna l’uomo in quanto tale: la ricerca della felicità. Il documentario si pone l’obiettivo di interrogarsi sul senso della vita, indagando la sofferenza mentale e fisica come elemento ontologicamente costitutivo dell’essere umano. Il racconto si sviluppa attraverso testimonianze profonde e uniche, tra le quali: il testo sul senso della vita scritto da Mariarosa Lauriola, morta suicida a sedici anni e mezzo e divenuto nel tempo una sorta di testamentum, e la testimonianza diretta di una malattia rarissima, raccontata da Marilia La Torre, straordinario esempio di resilienza.

Regia e ideazione: Domenico Rignanese

Fotografia e montaggio: Pasquale Salcuni

Soggetto: Anna Maria Cristina Notarangelo, Domenico Rignanese

Produzione: Rhymers’ Club

Supporto tecnico: Antonio Bisceglia, Comtainer

Riprese drone: Giuseppe Castellabate

Musiche originali: Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis