TGR Puglia: “Centro di stoccaggio rifiuti plastici a Manfredonia”. Basta: “Il sindaco lo ha fatto di nuovo”
TGR Puglia: “Centro di stoccaggio rifiuti plastici a Manfredonia”. Basta: “Il sindaco lo ha fatto di nuovo”
L’HA FATTO DI NUOVO! COME PER I CAS SCOPRIAMO DAL TG REGIONALE CHE SI VUOLE CREARE A MANFREDONIA UN CENTRO DI STOCCAGGIO PLASTICA!!
Manfredonia non è la pattumiera della Puglia! Il Sindaco chiarisca immediatamente !!
Apprendiamo con sconcerto e profonda preoccupazione dai servizi giornalistici regionali che Manfredonia è stata individuata dal Corepla come una delle nuove aree di conferimento e stoccaggio per la gestione dell’emergenza rifiuti in plastica della regione Puglia.
Mentre ai cittadini si chiedono continui sforzi per la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente, la risposta delle istituzioni sembra essere quella di trasformare la nostra città nel magazzino dei rifiuti in plastica stoccati a causa della saturazione degli impianti regionali e delle logiche di mercato.
Chiediamo con forza al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di rispondere immediatamente a queste domande:
Il Sindaco era a conoscenza di questa decisione da parte di Corepla e della Regione Puglia? Se sì, perché la cittadinanza non è stata informata? Se no, come pensa di tutelare il territorio da scelte calate dall’alto?
Quali garanzie ci sono sulla sicurezza di questo centro di stoccaggio temporaneo? Quali sono i rischi legati alla salute pubblica, alla viabilità dei mezzi pesanti e alla tutela antincendio in un territorio già gravato in passato da pesanti servitù ambientali?
Manfredonia dicono sia una città a vocazione turistica, marittima e culturale. Ricevere flussi straordinari di camion e tonnellate di rifiuti plastici, specialmente nei mesi estivi, quale beneficio porterebbe alla nostra comunità e alla nostra economia locale?
Non accetteremo che Manfredonia diventi la soluzione d’emergenza alle inefficienze altrui o alle storture del mercato del riciclo.
Sarebbe il caso di convocare un Consiglio Comunale monotematico ed urgente sul tema, la sospensione immediata di qualsiasi accordo che preveda il conferimento straordinario di plastica nel nostro territorio e una presa di posizione chiara ed inequivocabile da parte del Sindaco in difesa della salute e della dignità di Manfredonia e dei suoi cittadini.
Errare è umano, perseverare è diabolico! Sindaco per lei la trasparenza è solo uno slogan elettorale!
Michelangelo Basta