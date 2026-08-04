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TGR Puglia: “Centro di stoccaggio rifiuti plastici a Manfredonia”. Basta: “Il sindaco lo ha fatto di nuovo”

L’HA FATTO DI NUOVO! COME PER I CAS SCOPRIAMO DAL TG REGIONALE CHE SI VUOLE CREARE A MANFREDONIA UN CENTRO DI STOCCAGGIO PLASTICA!!

Manfredonia non è la pattumiera della Puglia! Il Sindaco chiarisca immediatamente !!

​Apprendiamo con sconcerto e profonda preoccupazione dai servizi giornalistici regionali che Manfredonia è stata individuata dal Corepla come una delle nuove aree di conferimento e stoccaggio per la gestione dell’emergenza rifiuti in plastica della regione Puglia.

​Mentre ai cittadini si chiedono continui sforzi per la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente, la risposta delle istituzioni sembra essere quella di trasformare la nostra città nel magazzino dei rifiuti in plastica stoccati a causa della saturazione degli impianti regionali e delle logiche di mercato.

​Chiediamo con forza al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di rispondere immediatamente a queste domande:

​Il Sindaco era a conoscenza di questa decisione da parte di Corepla e della Regione Puglia? Se sì, perché la cittadinanza non è stata informata? Se no, come pensa di tutelare il territorio da scelte calate dall’alto?

​Quali garanzie ci sono sulla sicurezza di questo centro di stoccaggio temporaneo? Quali sono i rischi legati alla salute pubblica, alla viabilità dei mezzi pesanti e alla tutela antincendio in un territorio già gravato in passato da pesanti servitù ambientali?

Manfredonia dicono sia una città a vocazione turistica, marittima e culturale. Ricevere flussi straordinari di camion e tonnellate di rifiuti plastici, specialmente nei mesi estivi, quale beneficio porterebbe alla nostra comunità e alla nostra economia locale?

​Non accetteremo che Manfredonia diventi la soluzione d’emergenza alle inefficienze altrui o alle storture del mercato del riciclo.

​Sarebbe il caso di convocare un Consiglio Comunale monotematico ed urgente sul tema, la sospensione immediata di qualsiasi accordo che preveda il conferimento straordinario di plastica nel nostro territorio e una presa di posizione chiara ed inequivocabile da parte del Sindaco in difesa della salute e della dignità di Manfredonia e dei suoi cittadini.

Errare è umano, perseverare è diabolico! Sindaco per lei la trasparenza è solo uno slogan elettorale!

Michelangelo Basta