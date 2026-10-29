Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 29 ottobre 2026: Resul cerca prove contro Akif, intanto Nebahat…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che i consigli del figlio non hanno funzionato, Sengul infatti ha provato senza successo a riavvicinarsi al marito, lui continua ancora a tenerla a distanza. Ogulcan, intanto, è convinto di essere bravo nelle questione amorose.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 29 ottobre 2026: Resul segue il consiglio di Nebahat, lei cerca vendetta

Intenzionato a speculare sulla delicata situazione che Resul sta affrontando sul fronte economico, Akif si recherà da lui e gli proporrà di acquistare le sue quote della società. Il suo socio, però, capirà subito quali siano le sue vere intenzioni.

Resul deciderà di seguire i consigli di Nebahat e ordinerà a Murat di svolgere delle indagini su Akif con l’obiettivo di trovare delle prove contro di lui. Nel frattempo Nebahat non sarà soddisfatta dopo aver dato fuoco ai vestiti dell’ex marito, cercherà infatti altri modi per vendicarsi. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Omer saluterà la sua famiglia fuori dalla scuola e fingerà di andare al supermercato dove loro credono che lavori.