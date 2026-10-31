Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Tommaso Zorzi: svelato il motivo speciale

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dal pubblico italiano. I due stanno insieme da quasi 2 anni dopo essersi conosciuti dentro il Grande fratello. In queste ore, gli Helevier come si fanno chiamare in rete hanno preso parte ad un evento speciale insieme ad un ex vincitore del reality show targato Mediaset. La coppia ha infatti partecipato ad un pranzo in collaborazione tra il brand di Tommaso Zorzi, Pina 1930 ed Eataly, una delle più grandi aziende nel settore della distribuzione alimentare e della ristorazione. Per l’occasione, l’influencer milanese ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede inquadrare Helena Prestes e Javier Martinez mentre sono alle prese con la pasta fatta a mano.

Helena Prestes e Javier Martinez all’evento di Tommaso Zorzi

Gli Helevier sono stati invitati all’evento organizzato dal brand di Tommaso Zorzi in collaborazione con Eataly. Helena Prestes e Javier Martinez hanno preparato inseme al resto degli invitati delle tagliatelle e tortellini freschi che hanno poi avuto modo di mangiare. Per la coppia nata all’interno del Grande fratello è un momento davvero fortunato dal punto di vista professionale. La modella brasiliana ha appena scattato una campagna pubblicitaria mentre il suo compagno si appresta ad intraprendere la carriera da attore.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram