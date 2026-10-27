Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 27 ottobre 2026: Omer difende Dora, Susen si ingelosisce

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, martedì 27 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo che Harika è finita in prigione Akif si è approfittato della situazione per farsi promettere che cambierà atteggiamento. Nel frattempo Omer ha fatto un accordo con Tayfun, il ragazzo pagherà a rate il debito con il suo creditore.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 27 ottobre 2026: Resul devastato, Doruk tenta di riavvicinarsi ad Asiye

La Polizia finanziaria farà visita a Resul e per lui sarà un momento non solo inaspettato ma anche devastante, lui non potrà certo immaginare che dietro c’è lo zampino di Akif. Intanto Doruk proverà ancora a riconciliarsi con Asiye, dopo la rottura infatti i suoi sentimenti non sono mai svaniti.

Asiye apparirà molto indecisa e lancerà segnali contrastanti all’ex fidanzato alternando piccoli gesti d’affetto a momenti di resistenza nei suoi confronti. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che a scuola, durante la pausa, scoppierà un acceso scontro tra Dora ed Emir che si trasformerà in una pubblica umiliazione. Omer prenderà le difese della ragazza e la spingerà a mettere fine alla loro relazione, Susen però fraintenderà le sue intenzioni e si lascerà accecare dalla gelosia.