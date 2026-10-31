Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva una segnalazione: “Movimenti positivi”

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati nel 2020 quando hanno preso parte ad un’edizione del Grande fratello vip. Nel 2025, i due sono diventati genitori di un bambino di nome Kian. Nelle ultime settimane, i Prelemi come si fanno chiamare in rete sono finiti prepotentemente al centro del gossip. L’ex velino di Striscia la notizia e l’influencer starebbero vivendo un momento molto delicato della loro storia d’amore. Pierpaolo Pretelli non vivrebbe più sotto lo stesso tetto con Giulia Salemi ma in un’altra abitazione di MIlano. Alcuni hanno ipotizzato di un’ipotetica rottura tra di loro.

Manovre di riavvicinamento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Nel corso delle ultime ore, ecco che i Prelemi sono finiti al centro di una nuova segnalazione. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha riportato il seguente messaggio sui social: “Ciao Deia. Hai visto il commento di Fariba al post di Pier? La mamma di Pier ha messo mi piace ad una foto di coppia. Ci sono momenti positivi.” Secondo l’esperta di gossip ci potrebbero essere delle manovre di riavvicinamento tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Proprio quest’ultima ha intanto smentito di essere stata tradita dall’uomo nel corso di un’intervista rilasciata per promuovere The traitors 2.