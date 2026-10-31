Pierpaolo Pretelli, struggente dedica per Giulia Salemi? Il sospetto dei fans

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono finiti al centro dell’attenzione mediatica sopratutto nell’ultimo periodo. L’ex velino di Striscia la notizia e l’influencer starebbero vivendo un momento molto difficile della loro storia d’amore. I due non vivrebbero più insieme da tempo, tanto che alcuni portali hanno ipotizzato che si siano lasciati. In queste ore, tuttavia, la speranza dei fans si è riaccesa a causa di un gesto fatto da Pierpaolo Pretelli. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che sembra una dedica per Giulia Salemi. Nel filmato si vede l’ex concorrente del Grande fratello vip seduto davanti ad un piano mentre suona e canta Ci vorrebbe il mare del cantante toscano Marco Masini.

Pierpaolo Pretelli, dedica per Giulia Salemi sulle note di Marco Masini?

L’ex velino di Striscia la notizia si è immortalato mentre suona una delle canzoni più conosciute di Marco Masini. Ad un certo punto si vede Pierpaolo Pretelli cantare: “Ci vorrebbe un mare dove naufragare come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché..Come vorrei fare ancora, amore mio, con te..”. Parole che per molti fans sono apparse come una dedica indirizzata a Giulia Salemi. Un utente su X ha scritto: “Perchè ha scelto questa canzone per ‘tornare’ a suonare ? Penso non sia un caso” mentre un altro “la ama tantissimo.” Che ci siano manovre di riavvicinamento? Non ci resta che attendere…