Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 28 ottobre 2026: Sengul segue i consigli del figlio ma Orhan…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Doruk sta provando ad accorciare le distanze tra lui e Asiye con la speranza di convincerla a dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore, lei però non è ancora convinta di tornare insieme a lui. Omer ha difeso Dora durante una lite scoppiata tra la ragazza ed Emir, questo ha fatto ingelosire non poco Susen.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 28 ottobre 2026: furiosa lite tra le compagne di classe dei fratelli Eren, Orhan distante dalla moglie

Scoppierà un’accesa lite tra le compagne di classe dei fratelli Eren durante la lezione di educazione fisica, vicenda che farà finire le ragazze nei guai. Intanto a casa di Orhan e Sengul non mancheranno gli scontri tra marito e moglie, tra loro la tensione è ancora molto forte.

Sengul ha deciso di mettere in pratica i consigli del figlio che in amore crede di essere un vero esperto, le sue direttive però non avranno i risultati sperati. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il padre di Ogulcan continuerà a mantenere le distanze dalla moglie perché non è ancora pronto a lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo.