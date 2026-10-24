Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 24 ottobre 2026: Sengul fallisce con Orhan, Akif fa una proposta a Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.30 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, sabato 24 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che a scuola, durante l’ora di educazione fisica, scoppierà un’accesa lite tra le compagne di classe dei fratelli Eren che le farà finire nei guai. Sengul, intanto, tenterà ancora di riconquistare il marito con goffi tentativi suggeriti da suo figlio. Orhan, però, terrà ancora a distanza la moglie.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 24 ottobre 2026: Resul cerca prove contro Akif, Nebahat vuole vendicarsi

Akif si recherà da Resul per fargli una proposta, vorrebbe acquistare le sue quote societarie e cercherà di speculare approfittando del fatto che la sua situazione economica al momento è delicata. L’uomo capirà subito quali siano le vere intenzioni del suo socio e, consigliato da Nebahat, chiederà a Murat di indagare per trovare prove contro di lui.

Dopo la separazione Nebahat sta soffrendo molto e vorrebbe vendicarsi, in giardino ha bruciato i vestiti dell’ex marito ma questo non le è sembrato abbastanza dopo quello che le ha fatto. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Omer fuori dalla scuola saluterà i familiari con una scusa. Dirà loro di doversi recare al supermercato in cui credono che lavori.