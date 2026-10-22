Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 22 ottobre 2026: Sengul prova a riconquistare Orhan, Nebahat scopre…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 22 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che i ragazzi devono preparare degli oggetti durante il laboratorio che verranno venduti all’asta di beneficenza, organizzata per costruire una biblioteca in una scuola gemellata. Ozge prova dei sentimenti per Doruk, il suo obiettivo infatti è quello di allontanarlo da Asiye.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 22 ottobre 2026: Omer organizza un appuntamento con Susen, Nebahat fa una scoperta su Akif

Da quando lavora con Tayfun la situazione economica degli Eren è decisamente migliorata. Omer, finalmente, riesce a garantire una ricca tavola alle sue sorelle e organizzerà un vero appuntamento con Susen.

Sengul preparerà per tutta la famiglia un abbondante pasto, sarà per lei un modo per provare a riconquistare il marito. Le cose, però, non andranno come lei sperava, Orhan infatti non le rivolgerà nemmeno la parola. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che, grazie al figlio, Nebahat scoprirà che Akif non è tornato insieme a Suzan e si renderà conto che per un equivoco ha cacciato il marito di casa. La donna ne parlerà con Resul, lui però avrà dei dubbi.