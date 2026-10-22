Al Bano Carrisi, rivelazione sulla scomparsa di Ylenia: “Io e Romina Power c’eravamo già lasciati”

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Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé. Il cantante pugliese ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi, appena uscito in tutte le edicole italiane. L’uomo si è reso protagonista di un duro sfogo ai danni di Romina Power dopo che l’aveva accusato in televisione di averla lasciata sola dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia avvenuta a New Orleans oltre trent’anni fa. Il Leone di Cellino San Marco ha fatto una rivelazione dolorosa: “Quando è scomparsa Ylenia, io e Romina Power eravamo già separati da due anni”. Al Bano Carrisi ha aggiunto che è stata l’artista americana a lasciarlo: “Io da uomo del sud avrei tenuto duro per sempre perché per me il matrimonio è sacro, non si può rompere. Ma quando tua moglie non ti vuole più, fa le sue scelte, se ne va in America e vive la sua vita, che cosa puoi fare dopo anni che la aspetti e ti rompi la testa per capire se puoi aggiustare le cose?”

Al Bano Carrisi ribadisce di non aver trascurato Romina Power nel momento del dolore

Sempre al settimanale Oggi, Al Bano Carrisi ha ribadito di non aver trascurato Romina Power nel momento del dolore e di essere stufo delle bugie. L’uomo ha così risposto all’artista americana e le loro figlie Cristel e Romina Jr che l’avevano attaccato nel corso di un’ospitata di recente a Verissimo. Il Leone di Cellino San Marco ha quindi parlato di Loredana Lecciso, con la quale ha una storia da quasi 30 anni. L’uomo ha ammesso: “Quando ho incontrato Loredana ero solo da tanti anni. E difendo la mia volontà di rifarmi una vita. Non si smette di soffrire quando si perde una figlia, il dolore non dà tregua, ma io ho deciso che non mi sarei arreso, che sarei andato avanti lo stesso anche con quella pena dentro di me. Ho scelto di esistere lo stesso”