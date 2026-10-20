Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 20 ottobre 2026: i ragazzi perdonano Sengul, Tolga provoca Omer

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, martedì 20 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Omer ha provato un forte senso di colpa nei confronti delle sue sorelle per non essere riuscito a proteggerle come voleva. Il ragazzo, per farle vivere meglio, ha accettato un pericoloso lavoro ma a loro ha detto che sta lavorando come addetto alle consegne in un supermercato.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 20 ottobre 2026: Kaan nasconde i suoi sentimenti, Resul organizza una nuova attività a scuola

A causa di un malinteso Ogulcan è apparso davvero ferito, questo lo ha spinto a mettere fine alla sua storia d’amore con Harika, nonostante sia molto innamorato di lei. Intanto Orhan, in merito alle sorti della moglie, sarà molto combattuto sulla decisione che deve prendere.

I ragazzi decideranno di perdonare Sengul dopo quello che ha fatto e la sosterranno. Nel frattempo Asiye starà molto meglio, grazie anche alla vicinanza e all’aiuto di Doruk. Kaan si è innamorato della Eren, però continuerà a nascondere ciò che prova per non creare altre tensioni. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che a scuola verrà organizzata una nuova attività da Resul, quale? Porterà tutta la classe al bowling e Tolga coglierà l’occasione per provocare ancora Omer.