Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 21 ottobre 2026: Nebahat si infuria con Akif, Ozge prova…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che, a differenza di Orhan che è ancora combattuto, i ragazzi hanno deciso di perdonare gli errori commessi da Sengul. Intanto Kaan continua a tenere nascosti i sentimenti che prova nei confronti di Asiye, invece Tolga è stato aggredito da Doruk dopo che ha di nuovo provocato lui e Omer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 21 ottobre 2026: Ozge vuole allontanare Doruk da Asiye

Quando Akif si recherà a casa per prendere alcuni dei suoi vestiti dovrà fare i conti con l’ira della sua ex moglie, Nebahat è convinta che sia già andato a vivere con Suzan dopo la fine del loro matrimonio.

Il preside a scuola comunicherà ai ragazzi che verrà organizzata un’asta di beneficenza al fine di costruire in una scuola gemellata una biblioteca. Loro dovranno realizzare degli oggetti durante il laboratorio d’arte che verranno poi venduti all’asta. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Ozge proverà ad allontanare Doruk da Asiye. Il motivo? Perché prova un interesse nei suoi confronti.