L’Erede quando torna la serie tv su Canale 5? L’ipotesi

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L’Erede è tra le serie tv che hanno debuttato in estate sui teleschermi di Canale 5. La produzione è stata sospesa lo scorso settembre dopo non aver proprio brillato in termini di ascolti al venerdì sera. La storia che vede protagonista il triangolo amoroso formato da Yildiz, Melek e Serhat non è riuscito a bissare il successo di Far Away e Tutto per la mia famiglia che hanno debuttato nello stesso periodo in Italia. Nonostante questo, i fans si stanno chiedendo quando avranno la possibilità di vedere il continuo de L’Erede dopo lo stop improvviso su Canale 5. Al momento non c’è una data certa anche se non è da escludere che la dizi turca possa tornare nel 2027 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

L’Erede potrebbe tornare nel 2027

La serie tv con protagonisti Yildiz, Melek e Serhat potrebbe tornare nel 2027. L’Erede potrebbe sbarcare al posto alla domenica sera al posto di Racconto di una notte, che chiuderà i battenti a fine 2026 su Canale 5. Mediaset potrebbe decidere di puntare sulla dizi turca per il post Mahir e Canfeza qualora decidesse di rimandare il ritorno di Far Away in televisione. In Italia, il pubblico deve ancora assistere al finale della prima stagione mentre in Turchia è già stata confermata per una seconda dove sta avendo grande riscontro di pubblico. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere cosa deciderà di fare Mediaset.

In foto Serhat e Yildiz nella Serie tv L’erede (Screen Mediaset Infinity)