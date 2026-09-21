Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 21 settembre 2026: Orhan tormentato, Harika confessa il suo amore a Ogulcan

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, lunedì 21 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Orhan continuerà a tormentarsi a causa del segreto sulla morte di Kadir, l’uomo infatti fa fatica ad accettare di dover tenere nascosta la verità per proteggere i figli e i nipoti. La moglie proverà a convincerlo che per non rovinare il futuro dei ragazzi l’unica soluzione è il silenzio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 21 settembre 2026: Omer e Tolga nei guai, il gesto di Mazlum per aiutarli

Ogulcan e Harika continueranno a cercare un modo per pagare la retta scolastica ma il problema si risolverà in modo inaspettato nel momento in cui Resul di offrirà di effettuare lui il pagamento. In preda alla felicità la figlia di Suzen troverà il coraggio di confessare il suo amore al ragazzo e decideranno di stare insieme.

Intanto Omer e Mazlum inizieranno a lavorare in un mobilificio, ma si ritroveranno a dover pagare un grosso debito perché durante un furioso litigio tra Tolga e Omer un costoso arredamento si romperà. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che per aiutarli Mazlum deciderà di vendere la sua abitazione e si trasferirà insieme a Talya a Smirne. Anche il rapporto tra Asiye e Doruk si rovinerà a causa delle ultime tensioni nate tra le loro famiglie.