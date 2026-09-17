Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 17 settembre 2026: Suzan costringe Harika a scusarsi con Susen

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, giovedì 17 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Harika ha litigato animatamente con la madre dopo che ha scoperto che è stata lei a rubare il bracciale di Susen ed è andata via di casa trovando ospitalità a casa degli Eren. Sono stati Aybike e il fratello ad accoglierla di nascosto, però Sengul la metterà a disagio quando scoprirà che ha dormito lì.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 17 settembre 2026: Sengul mette a disagio Harika, Orhan scopre il patto fatta dalla moglie

Suzan recupererà il denaro dalla vendita del bracciale e annullerà l’iscrizione della figlia a scuola relativa al secondo semestre. La donna obbligherà Harika a recarsi da Susen per chiederle scusa. Dopo che avrà ammesso di aver rubato il gioiello le due ragazze faranno pace.

Suzan accetterà l’offerta lavorativa di Resul come sua assistente e questo farà ingelosire Akif, Nebahat invece apparirà diffidente. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Orhan durante un cocktail party scoprirà che era una bugia la vendita del terreno fatta dalla moglie. In realtà serviva a coprire il patto di Sengul, quello di tenere segreta la verità sulla morte di Kadir per ottenere una casa per i nipoti.