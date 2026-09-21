L’oroscopo settimanale di Branko dal 21 al 27 settembre con le pagelle per tutti i segni: voto 8 ai Pesci

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 21 al 27 settembre, i Pesci vivranno un periodo d’amore e grande complicità sia in coppia sia da single, affrontando però qualche insidia finanziaria. I nativi del Cancro avranno l’occasione ideale per chiarire la propria vita sentimentale e fare passi importanti con il partner o con nuove conoscenze favorite da Venere, a patto di mantenere la disciplina nelle spese ed evitare qualsiasi azzardo economico. Infine, i nati sotto il segno della Vergine dovranno gestire con maturità alcune tensioni di coppia causate da Nettuno ed evitare di rivivere vecchi litigi, potendo però contare sulle felici sorprese di Venere per i single e su una buona stabilità finanziaria gestibile con disciplina.

Oroscopo da lunedì 21 a domenica 27 settembre: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In questi sette giorni coniugherai il verbo “amare” in ogni sua sfumatura. I sentimenti saranno il vero motore dei tuoi passi e saprai sfruttare le energie cosmiche per far schizzare alle stelle la tua attrattiva. Mantieni però i piedi ben saldi a terra: con Plutone in agguato rischi di lasciarti andare a spese folli. Coprire di regali chi ti fa battere il cuore è un bel gesto, ma evita di prosciugare il conto in banca. Voto: 8

Toro – L’ottimo influsso di Giove ti regala allegria e apertura mentale, ingredienti perfetti per riaccendere l’intesa con il partner e divertirvi insieme agli amici. I più fortunati potranno regalarsi una fuga romantica. Se stai cercando l’amore, l’attuale cielo movimentato farà accelerare il battito: tra vecchi ritorni di fiamma e sguardi complici con chi ti sta vicino, non ti annoierai. Sul fronte economico dimostrerai un intuito da vendere, riuscendo perfino a sbloccare risorse che ti spettavano da tempo. Voto: 8,5

Gemelli – Grazie a Giove, nell’aria si respira gentilezza, comprensione e un piacevole desiderio di complicità. Se sei single, un’opportunità legata alla sfera professionale potrebbe stravolgere le tue priorità: mantieni il senso della misura ed evita di destabilizzare il lavoro solo per inseguire un colpo di fulmine. Buone notizie per il portafoglio: avrai la spinta giusta per riequilibrare il bilancio o persino far crescere le entrate. Prima di investire i tuoi risparmi, analizza ogni dettaglio e chiedi un parere a un esperto. Voto: 7,5

Cancro – L’oroscopo di Branko afferma che questa settimana ti offrirà lo spunto perfetto per chiarire i tuoi sentimenti e fare il punto della situazione in coppia. Il futuro della tua relazione dipenderà da come sceglierai di portarti verso chi ti sta accanto: approfittane per costruire un legame solido o inaugurare una nuova fase insieme. Se cerchi l’anima gemella, Venere promette momenti straordinari e occasioni d’oro per fare il grande passo. Sul piano economico, evita acquisti impulsivi e stai alla larga dai giochi di fortuna: la vera strada per il successo passa per la tua costanza. Voto: 7

Branko, oroscopo e classifica dal 21 al 27 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Le stelle ti regalano emozioni intense e travolgenti. Se stai cercando la persona giusta, niente saprà fermarti e le tue mosse di seduzione andranno a segno con una facilità disarmante. Nelle storie avviate, invece, vivrai giorni di pura armonia. L’unica nota di cautela riguarda il portafoglio: evita i passi azzardati e non imbarcarti in debiti. In compenso, l’ambiente è ideale per il commercio, i viaggi d’affari e per chiudere finalmente quel contratto immobiliare che avevi in sospeso. Voto: 9

Vergine – Nettuno in posizione contraria potrebbe creare qualche tensione di troppo in coppia, spingendoti a ritirare fuori vecchi disaccordi. Non perdere energie a rivivere i soliti litigi. Fortunatamente Venere ti protegge se sei single, riservandoti una sorpresa del tutto inaspettata: magari quella dichiarazione che attendevi da tempo! Dal punto di vista finanziario il clima appare stabile, a patto di non cedere a colpi di testa. Con un po’ di disciplina riuscirai a mettere da parte un gruzzoletto utile per un bel viaggio o un progetto importante. Voto: 6,5

Bilancia – Mercurio riporta un clima di serenità nella tua vita affettiva, placando i turbolenti alti e bassi dei tempi recenti. Si preannuncia una fase tranquilla e senza scossoni, ideale sia per chi vive da solo sia per chi ha un legame stabile. D’altra parte, gli impegni quotidiani ti assorbiranno a tal punto da far passare i sentimenti in secondo piano. Fai attenzione ai conti: Saturno invita alla prudenza. Niente allarmismi, ma è il momento di risparmiare ed evitare spese superflue. Voto: 6

Scorpione – Con Plutone a gestire le tue dinamiche affettive, per te non esistono vie di mezzo: o passi per una passione travolgente o rischi discussioni accese. Se cerchi l’amore, l’alleanza tra Plutone e Urano promette colpi di fulmine folgoranti. Chi vive una storia consolidata attraverserà una fase di riflessione costruttiva, mentre per le coppie già in crisi questa settimana potrebbe spingere verso una resa dei conti. È tempo di riordinare il bilancio: potrebbe arrivarti un’entrata extra, ma invece di spendere subito, pensa a come farla fruttare. Voto: 7

La settimana 21-27 settembre secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ti troverai ad affrontare qualche dubbio di troppo sul fronte sentimentale, diviso tra l’impulso del momento e il desiderio di stabilità. Per ritrovare l’equilibrio dovrai capire prima di tutto cosa desideri davvero. Frena l’istinto e ragiona a mente fredda. Per le finanze si preannuncia una fase di stasi a causa di Saturno, ma l’appoggio di Giove eviterà qualsiasi scossone spiacevole, garantendoti la copertura necessaria per gestire le uscite senza patemi. Voto: 6,5

Capricorno – La Luna potrebbe portare un filo di malinconia o qualche dubbio di troppo a chi sta vivendo un momento delicato in amore. Niente paura, perché Venere scenderà in campo per bilanciare la situazione, offrendo ai single l’opportunità di fare un incontro davvero emozionante. In ambito economico saprai gestire le risorse con estremo rigore grazie all’aiuto di Plutone. Se devi concludere un investimento o una trattativa immobiliare, punta sulle ore pomeridiane per cogliere i risultati migliori. Voto: 7,5

Acquario – Se stai cercando il partner ideale, fai attenzione a non idealizzare chi hai davanti: la tendenza a proiettare qualità immaginarie potrebbe lasciarti un po’ di amaro in bocca. Chi è in coppia potrebbe trovarsi a fantasticare su qualcun altro; goditi pure il sogno ad occhi aperti senza passare all’azione, dato che la realtà non corrisponderebbe alle attese. Sul piano finanziario Giove gioca a tuo favore: bilanciare il budget sarà un gioco da ragazzi e potresti persino registrare un piacevole miglioramento nel tuo tenore di vita. Voto: 7

Pesci – Riuscirai a trasformare la tua storia d’amore in un susseguirsi di momenti speciali, puntando tutto sul dialogo, sulla complicità e su tante attività da condividere. Chi è single vestirà i panni del fascino conquistatore, collezionando incontri stimolanti con la concreta possibilità di imbattersi nella persona giusta con cui fare progetti a lungo termine. Unica nota stonata riguarda le finanze: l’aspetto ostile di Plutone rischia di annebbiare il tuo giudizio, quindi, rimanda eventuali speculazioni o mosse audaci ad altri momenti. Voto: 8