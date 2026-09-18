Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 18 settembre 2026: Nebahat in ospedale, Akif mente sull’accaduto

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, venerdì 18 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che durante la festa a scuola Nebahat è caduta dal secondo piano, verrà trovata priva di sensi a terra. La donna verrà portata urgentemente in ospedale e le sue condizioni di salute incerte. Ma cosa è successo? Inizialmente la dinamica non sarà nota.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 18 settembre 2026: è stato Orhan a provocare la caduta di Nebahat

Atakul e gli Eren scopriranno cosa è successo a scuola, Nebahat è precipitata perché durante il litigio con Akif Orhan l’ha accidentalmente spinta. Il padre di Doruk dirà che lo scontro è nato dopo che ha accusato Orhan di aver rubato a scuola, ma non è la verità, in realtà si sono scontrati perché l’uomo ha scoperto che Melisa è coinvolta nell’incidente di Kadir.

Orhan era pronto a sporgere denuncia ma Akif ha provato a fermarlo, in poco tempo però si è verificato il dramma. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che gli Eren prenderanno le difese di Orhan, Kaan e Doruk invece, scioccati per quello che è successo, saranno contro di loro. In ospedale Nebahat si riprenderà, i medici diranno che non è in pericolo di vita, infatti potrà tornare a casa. Nel frattempo Orhan andrà via dalla scuola e inizierà a lavorare in un supermercato.