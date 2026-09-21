Agnese De Pasquale lancia una frecciatina all’ex Roberto Priolo: “L’amore non è resistenza”

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Sembrava essere nato un grande amore tra Agnese De Pasquale Roberto Priolo a Uomini e Donne, dopo essere usciti dal dating show infatti si mostravano super complici e inseparabili.

Poco tempo dopo l’inizio della loro relazione lui le aveva anche fatto la proposta di matrimonio nello studio del programma e lei aveva detto di si apparendo al settimo cielo. Cosa è successo tra loro? Nel loro rapporto c’è stato qualche momento di crisi che però sembrava superato, col passare del tempo però ci sono stati altri attriti che li hanno spinti a dirsi addio.

Agnese De Pasquale torna a parlare di Roberto Priolo dopo la fine del loro amore: cosa ha detto sull’ex fidanzato

Sui social l’ex dama di Uomini e Donne non ha voluto rivelare i motivi che hanno causato la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzato. Nelle scorse ore, però, ha postato un commento che senza alcun dubbio è una chiara frecciatina nei confronti dell’ex cavaliere.

Agnese De Pasquale ha detto che per lei non è resistenza o una prova di forza l’amore. Ha poi aggiunto: “In amore, se si superano alcuni confini che noi non riteniamo idonei o li valutiamo come mancanze di rispetto che torneranno ad accadere, non c’è da resistere ma da andare via“. L’ex dama ha anche rivelato che non la spaventa rimanere da sola, ciò che le fa paura è trovare uomini insicuri, che la controlla e che la vogliono diversa da quella che è.