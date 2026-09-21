Giulia Provvedi, la confessione prima del GF Vip: “Ho avuto relazioni sentimentali anche con donne”

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Nei giorni scorsi Giulia Provvedi ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, un’esperienza che aveva già vissuto nel 2018 ma in coppia con la gemella Silvia Provvedi.

Nella casa più spiata dagli italiani si è già lasciata sfuggire qualche rivelazione sulla sua sfera personale, ma al momento non ha ancora parlato del suo recente ‘coming out’. La gieffina da qualche anno ha una relazione sentimentale con Andrea Riso, ma non ha nascosto il fatto di essere attratta anche dalle donne.

Giulia Provvedi si sente libera dal punto di vista sentimentale: la gieffina ha avuto relazioni con delle donne

Prima di partecipare al reality la gieffina e la sorella Silvia sono state ospiti di Paolo Ruffini a Up & Down, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24. Le ‘Donatella’ durante l’intervista hanno parlato del loro legame e si sono lasciate sfuggire anche rivelazioni sulla loro sfera sentimentale.

Giulia Provvedi parlando dei legami sentimentali avuti in passato ha svelato: “Ora dico una cosa, tanto non ci sono segreti, io ho avuto relazioni sentimentali anche con donne, perché sono una donna libera e lo sono sempre stata”. La sorella di Silvia Provvedi ha poi detto che invece non bacerebbe mai la sorella perché non la trova una cosa naturale.