Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 settembre 2026: Irene aiuta Delia e Botteri, Jacopo avverte Carla

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 21 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Guarnieri sta apprezzando moltissimo la vicinanza di Carla, trova infatti conforto quando trascorrono del tempo insieme. Nel frattempo Riccardo è tornato a Villa Guarnieri e ha fatto una sorpresa alla sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 settembre 2026: Costanza lascia il Paradiso, Walter le chiede di uscire

Ad Irene verrà in mente un’idea che possa risolvere il problema di omonimia che non permetterebbe a Delia e Botteri di convolare a nozze. La soluzione della Cipriani funzionerà o dovranno rimandare il lieto evento?

Carla e suo figlio parleranno della sfera sentimentale della donna. Jacopo le dirà che non ha nulla da obiettare sul fatto che abbia nuove frequentazione, però le chiederà di stare attenta ad Umberto, pensa infatti che non dovrebbe fidarsi troppo di lui. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nonostante Marcello si sia scusato Costanza deciderà di andare via dal Paradiso, a quel punto Walter le chiederà di uscire. Intanto Riccardo informerà Odile che vorrebbe trovare un modo per aiutare i familiari a riconciliarsi.