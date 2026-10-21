La Ruota della Fortuna, chi è Alice Piombino la nuova voce dei Fortuna Six che sostituisce Nicla Ozenda

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Alice Piombino è la nuova voce dei Fortuna Six, la formazione musicale de La Ruota della Fortuna. Inoltre, il suo ingresso arriva in seguito allo stop temporaneo di Nicla Ozenda, costretta a sospendere la partecipazione per motivi di salute. La scelta porta nel game show una cantante giovane, preparata e con una carriera già ricca di esperienze tra musica dal vivo, spettacolo e contesti internazionali. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi è Alice Piombino? Qual è il suo percorso? E cosa porta nel programma di Gerry Scotti?

La Ruota della Fortuna: dagli studi musicali al M.A.S. di Milano, il percorso di Alice Piombino

Alice Piombino nasce nel 1995 e cresce a Gerenzano, in provincia di Varese. La musica entra nella sua vita prestissimo: a 12 anni inizia a studiare canto moderno, mentre a 16 si avvicina al pianoforte. Questa doppia preparazione le permette di costruire una base tecnica solida, che diventa il punto di partenza della sua carriera.

Il percorso prosegue al M.A.S. – Music, Arts and Show di Milano, dove consegue il diploma con il massimo dei voti. La formazione accademica si traduce subito in esperienze professionali concrete: Alice porta la sua voce su palchi italiani e internazionali, costruendo una gavetta ricca e versatile.

Tra le sue collaborazioni più importanti:

compagnie di crociera come Royal Caribbean , Costa Crociere e Silversea

, e esibizioni in resort turistici

performance con i Gospel Light

una tribute band dedicata a Eros Ramazzotti

la Shary Band, nota per la sua energia live

La sua voce si muove con naturalezza tra pop, soul, musical e repertori internazionali, qualità che la rendono perfetta per un programma che vive di musica, ritmo e improvvisazione.

La Ruota della Fortuna: dal palco alla TV, tra Roast in Peace e la nuova avventura su Canale 5

Il pubblico televisivo ha già incontrato Alice Piombino grazie a RIP – Roast in Peace 2, lo show targato Prime Video dove ha partecipato come una delle voci coinvolte nel progetto. Quell’esperienza ha mostrato la sua capacità di unire canto e intrattenimento, un mix che ritroviamo anche nella nuova avventura su Canale 5.

Parallelamente alle performance live, Alice si dedica anche all’insegnamento del canto, segno di una professionalità che unisce palco, studio e formazione. La sua versatilità diventa così uno dei punti di forza che porta nei Fortuna Six, la band che accompagna ogni puntata del game show.

La Ruota della Fortuna: il passaggio di testimone dopo lo stop di Nicla Ozenda

L’ingresso di Alice Piombino è legato allo stop temporaneo di Nicla Ozenda, voce storica dei Fortuna Six. Nicla deve fermarsi per una cisti alle corde vocali, una condizione che richiede un intervento chirurgico e un periodo di recupero. Il saluto affettuoso di Gerry Scotti ha accompagnato il passaggio di testimone, introducendo ufficialmente la nuova cantante della formazione musicale.

Alice porta freschezza, energia e una voce nuova che si inserisce in uno dei format più riconoscibili della televisione italiana. La Ruota della Fortuna diventa così un’occasione importante per farsi conoscere da una platea più ampia e consolidare il suo percorso artistico.