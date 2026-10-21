Torna la Fiera del Disco a Manfredonia

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Ernyaldisko e Music Day Roma presentano

la 5° FIERA DEL DISCO, CD e VINILE,

usato e da collezione, a MANFREDONIA

(INGRESSO GRATUITO)

Ritorniamo in Puglia con un nuovo prestigioso appuntamento per gli appassionati di collezionismo, che si aggiunge alle altre tappe pugliesi di Bari e Triggiano e che si terrà presso il Centro Commerciale Gargano.

Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre 2026, presso il Centro Commerciale Gargano, in Contrada Pace, Monte Sant’Angelo, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La 5° Fiera del Disco a Manfredonia sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle 09:00 alle 21:00, l’ingresso è gratuito.

I migliori Espositori provenienti da tutta Italia vi attendono per una full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica, dei vinili a 33 e 45 giri, dei CD e dei DVD.

Esperti di jazz, musica italiana, psichedelica, musica classica ma anche stampe giapponesi, offerte speciali, rock internazionale, folk inglese, mix anni 80 e 90, funky, sonorizzazioni, bossa nova e latin jazz, rap e hip hop, rock’n’roll e molto altro ancora Vi aspettano in fiera!

Vi regalerete un’immersione a 360° nel mondo della musica!!!

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Potrete inoltre diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la Vostra passione per la musica e per il vinile!

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online.

Da un decennio ormai è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Music Day Roma dal 2012 organizza la Fiera del Disco di Roma e Faenza, in concomitanza con il MEI a Ferrara, Gabicce, Castiglione del Lago, L’Aquila e Roma all’interno dei Festival estivi.

Dal connubio di queste due grandi e consolidate realtà, veri e propri riferimenti per chi ama la musica e gli eventi che le ruotano attorno, nasce una proficua collaborazione che vede l’organizzazione delle Fiere del Disco di Perugia, L’Aquila, Rieti, Manfredonia e Terni.

Non perdetevi quindi questo eccezionale evento. Potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, e avrete l’occasione di incontrare persone che condividono la Vostra stessa passione per la musica.

La 5° Fiera del Disco di Manfredonia si terrà Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre 2026, presso il Centro Commerciale Gargano, in Contrada Pace, Monte Sant’Angelo, e sarà aperta sabato e domenica dalle 09:00 alle 21:00, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile.





(INGRESSO GRATUITO)