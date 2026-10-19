Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 19 ottobre 2026: Akif tenta di riconquistare Suzan, Harika si oppone

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Omer si è sentito profondamente in colpa quando ha scoperto che la sorella è svenuta per la fame. Penserà di non essere stato in grado di proteggere le sue sorelle e questo lo spingerà ad accettare un pericoloso lavoro per poter garantire un futuro migliore alla sua famiglia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 19 ottobre 2026: Omer mente alla famiglia, Ogulcan lascia Harika

Anche Doruk ha scoperto il motivo dello svenimento della sua amata, quando accompagnerà lei e i suoi fratelli a casa gli dirà che potranno sempre contare su di lui quando avranno bisogno di aiuto. Ad Asiye non è sfuggita la tensione tra il fratello e l’ex fidanzato, Omer però le ha assicurato che va tutto bene.

Con i primi soldi che guadagnerà Omer comprerà delle provviste e del carbone per poter riscaldare il posto in cui vive insieme alle sorelle. A loro dirà che lavora in un supermercato come addetto alle consegne, preferirà mentire per non farle preoccupare. Nel frattempo Akif proverà ancora a convincere Suzan a tornare insieme a lui, Harika però non sarà assolutamente d’accordo. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che, in preda alla delusione per un equivoco, Ogulgan metterà fine alla sua storia d’amore con Harika.